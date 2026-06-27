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世界杯2026│美斯对约旦任后备下半场先出场 阿根廷教练指会轮换

足球世界
更新时间：15:35 2026-06-27 HKT
发布时间：15:35 2026-06-27 HKT

阿根廷已确定成为J组首名，明早尾轮对笃定包尾的约旦，变成例行公事。该队教练史卡朗尼预告会轮换，让一众平时较少出场而又值得上阵的球员担正，队长兼攻击皇牌美斯亦会退居后备。然而史帅指美斯需要出场寻找比赛感觉，与他商量后会在下半场上阵。(Now616、618、668台周日早上10:00直播)

史卡朗尼预告轮换让副选锻炼

在头两轮分组赛分别上演帽子戏法和梅开二度，包办阿根廷的5个入球，连队击败阿尔及利亚和约旦，提早确定成为小组首名，今场对2战全败的约旦就成为例行公事。该队教练史卡朗尼表示会轮换：「在建队周期中，平时较少上阵的球员都相当重要。他们未能出场，翌日会刻苦地训练，所以只要有机会，我就会给他们出场时间。他们上阵不仅是因为踢得少，更因为他们配得上出场。我希望就算换了人，球队仍能踢出同样高水平的比赛。」

保证美斯下半场会后备上阵

美斯亦会休息任后备，史卡朗尼预告他会在下半场上阵：「他肯定会在下半场出场。我和他沟通过，这是目前最好的决定，既能让队友获得正选锻炼的机会，也能让他上场找找感觉。至于他具体会上阵多少分钟，我们会根据今场的情况再决定。」
 

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