世界杯2026│4分第3名肯定出线 5队锁定席位南韩危危乎 详解最佳第3名形势

美加墨世界杯共有9个小组已完成3轮所有赛事，8支最佳第3名的形势已接近尘埃落定，其中5席确定，仅3席仍有悬念。根据目前的情况，取得4分的第3位球队百分百晋级，D组的巴拉圭取得一位，I组的塞内加尔在周五(26日)尾轮5:0大胜伊拉克后，虽然只有3分，但凭得失球差正2的优势，在确定有4支的成绩不及他们下，亦锁定席位。A组南韩在第3位排行榜中已跌至第8，要今晚L、J、K组中其中2组的第3名成绩比他们更差，才可取得32强名额。

最佳第3名形势图示

巴拉圭、塞内加尔确定成最佳第3名

周四完成A至F组的尾轮分组赛后，取得4分而得失球差较好的瑞典、厄瓜多尔和波斯尼亚已锁定席位，同分而得失球差负2的巴拉圭差一步才确认。周五上演G、H、I的最后一轮比赛，H组乌拉圭不敌西班牙以2分成为第3名；I组第3位之争由两支赛前得0分的球队竞争，塞内加尔大胜5:0，以3分成为第3名；G组伊朗1:1赛和埃及后，3战全和同样得3分。而A组南韩及C组苏格兰同样是3分，在5个小组的第3位都是3分或以下的情况下，4分取得第3的球队都一定可以成为8支最佳第3名之一，巴拉圭就获得门卷。

8个席位已有5席尘埃落定

而目前取得3分的4队之中，塞内加尔得失球差为正2，比0球的伊朗、负1的南韩、负2的苏格兰好，所以前者亦已确定取得32强名额，8个最佳席位有5个已尘埃落定。太极虎在12组中的排位已跌至第8，他们要寄望今晚最后3组中，有2组的第3名成绩不及他们，才能赶上尾班车，机会并不乐观。

南韩晋级机会极不乐观

事实上J组同得3分的奥地利直接对阿尔及利亚，如果双方踢「默契波」赛和，前者就会以次名晋级，4分的后者亦会成最佳第3名之一出线；L组目前排第3是3分的克罗地亚，尾轮对4分的加纳，他们只有输波才会追不到南韩，打和或赢波都一定出线；K组第3是1分的刚果民主共和国，如击败笃定包尾的乌兹别克就有4分，亦赶过南韩，就算第3名最后变成葡萄牙，后者现有4分，亦会压过太极虎晋级。

正因为4分的第3位球队百分百晋级，L组的加纳和英格兰，以及K组的葡萄牙就算输波跌至第3名，都仍然肯定成为最佳第3之一，换句话说他们今晚未出战已提早出线。