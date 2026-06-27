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世界杯2026│西班牙首名出线有代价 耶利米宾奴、尼高拉斯威廉斯受伤或告别今届赛事

足球世界
更新时间：13:40 2026-06-27 HKT
发布时间：13:40 2026-06-27 HKT

西班牙周五(26日)于H组尾轮1:0击败乌拉圭，2胜1和累积7分首名出线，将会斗J组次名，避过以小组第2名出线斗阿根廷。然而他们为这个首名资格付出沉重代价，锋将耶利米宾奴(Yeremi Pino)疑似锁骨骨折，尼高拉斯威廉斯(Nicholas Williams)则拉伤肌肉，可能双双提前告别今届世杯，令狂牛于淘汰赛锋线人选变动大受影响。

宾奴疑锁骨骨折 威廉斯拉伤肌肉

今场西班牙凭中场阿历斯巴尔拿一箭定江山，1:0击败乌拉圭，以7分首名出线，32强将会斗J组次名，即阿尔及利亚或奥地利。狂牛避开以次名晋级，无需在淘汰赛首圈就要硬撼阿根廷，但他们为这3分付出沉重代价，后备上阵的锋将耶利米宾奴于88分钟在一次抢拼中与敌将发生碰撞后，导致左肩重伤，当时狂牛用完所有换人名额，此子经治疗后重返球场，一直避免与对手碰撞，带伤踢至完场。另一后备锋将尼高拉斯威廉斯亦在一次突破中被踢伤，赛后离场时一瘸一拐，有机会是拉伤肌肉，以其伤病史如肌肉撕裂难在短时间内康复。

影响狂牛锋线变阵

对于同一时间失去两名锋将，狂牛教练迪拉富安迪担心道：「宾奴的锁骨很可能已经骨折。他现在感到非常痛苦，明天的进一步检查将决定其伤势严重程度。他能够踢至完场，可以堪称壮举。至于威廉斯，他的肌肉有些超负荷和疲劳。」尼高拉斯威廉斯于今届世杯3场都后备上阵，其爆发和突破力在末段对球队相当重要；宾奴亦2次替补出场，前场多面性的特点亦相当重要，如果2人提早告别今届世杯，狂牛在淘汰赛的锋线变动将受影响。

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