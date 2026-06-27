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世界杯2026｜2大元老齐开斋 比利时5:1大胜新西兰 1球压过埃及以小组首名出线

足球世界
更新时间：13:22 2026-06-27 HKT
发布时间：13:22 2026-06-27 HKT

世界杯G组比利时斗新西兰演生死战，开赛前比利时得2分，新西兰亦仅得1分，今战胜负将直接决定2队生死，最终比利时在李安度杜沙特梅开二度，再加上奇云迪布尼和卢卡古今届开斋下，助力比利时以5:1大胜新西兰，另一边箱埃及亦以1:1赛和伊朗，比利时以1球得失球差压过埃首名出线。

今场李安度杜沙特表现相当活跃，12分钟就在窄角度补射中柱弹入，但球证指皮球未能完全过白线，因此入球无效，但28分钟杜沙特即有收获由奇云迪布尼开出角球，门前的杜沙特「执鸡」破网，为比利时先开记录以1:0返回更衣室。易边后仅过5分钟再有杜沙特禁区内接应，起脚劲射「省中」队友后皮球再落回他脚下补射再破龬，为比利时以2:0扩大优势，66分钟有「老大哥」迪布尼远射破网为今届开斋，虽然新西兰有伊利亚祖斯远射扳回一城，但尾段再有卢卡古和沙利麦卡斯先后建功，最终以5:1大胜新西兰以首名出线。

另一边箱埃及虽有马穆特萨贝尔先开记录，但伊朗由雷沙伊安追平1:1，在尾段补时阶段卡利萨德在门前混战中射入空门，但经VAR覆核后指越位在先因此入球无效，最终保持1:1握手言和，伊朗需等另外2组赛果才可知能否以第三出线。


 

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