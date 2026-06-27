世界杯2026｜佛得角历史性出线 「钢门」禾仙夏成世杯史上第3位40岁多场0失球

世界杯H佛得角最后一轮0:0赛和沙特阿拉伯，但得益于乌拉圭不敌西班牙失分，以3分升上小组次席历史性闯淘汰赛，而阵中人气急升的门将禾仙夏在小组赛中，以2场0失球成为世界杯史上第3位40岁门将多场0失球的球员。

即将41岁的禾仙夏早前才宣布将队葡甲球会查维斯，然而却在今届世界杯中打出精彩表演。AFP

禾仙夏成世杯史上第3位40岁多场0失球。AFP

佛得角以3战3和得3分，以小组第2晋级32强大创历史。AFP

禾仙夏成第3位世界杯40岁多场0失球门将

即将41岁的禾仙夏早前才宣布将队葡甲球会查维斯，然而却在今届世界杯中打出精彩表演，令世界看见这个位非洲的岛国，佛得角今届代表作必然是在首轮以0:0逼和西班牙，门将禾仙夏全场交出多次精彩扑救，助力佛得角完成爆冷，今场再斗沙特阿拉伯亦保0失球，完成今届第二次的「Clean sheet」,成为世界杯史上第3位40岁多场0失球的记录。

今届是佛得角首次杀入世界杯决赛周，分组赛与西班牙和乌拉圭一组，被外界看低一线，然而首战逼和「狂牛军团」便已刷新界对他们的想法，对乌拉圭亦以2:2赛和，最后一轮再和沙特0:0战和下，同日乌拉圭以0:1不敌西班牙后以2分出局，反观佛得角则以3战3和得3分，以小组第2晋级32强大创历史。