世界杯2026｜乌加迪膝盖重伤抬离场 恐拖累曼联重组及「卖人」大计

美加墨世界杯传来令英超豪门曼联震惊的噩耗，在乌拉圭对阵西班牙的赛事中，红魔中场悍将曼纽尔乌加迪（Manuel Ugarte）在一次防守追截时膝部重创，最终掩面痛哭被担架抬离现场 。这记重伤不仅打击了乌拉圭，更严重打乱了曼联今夏重组中场的「卖人套现」大计 ！

追截柏迪扭伤膝部

在这场大战中，乌加迪正选披甲 。上半场尾段，他试图追截西班牙中场柏迪(Pedri)时，膝部疑似严重扭伤，随即痛苦倒地 。25岁的乌加迪当场用手掩面、绝望流泪，被医护人员以担架抬离球场，初步迹象显示他将要面临长期休战 。

「滞销」连累曼联中场第三签

这记严重伤患，令曼联主帅卡域克极为头痛 。红魔原本计划在今夏大刀阔斧重建中场，虽然已顺利签入阿特兰大防中艾达臣（Ederson），并正全力争夺身价达8,500万镑(约8.8亿港元)的马迪奥斯费南迪斯（Mateus Fernandes） ，但预算案中「第三名中场新兵」的加盟，完全取决于球会能否顺利卖走乌加迪来套现 。

乌加迪于2023年以5,000万镑(约5.17亿港元)身价从巴黎圣日耳门加盟，原本是曼联今夏套现的重要筹码 。如今他突遭重创，曼联非但无法收回转会资金，更被逼重新规划转会预算，中场重建大计随时面临难产 。



