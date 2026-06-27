世界杯2026│乌拉圭出局赛前曾传将帅内讧 比尔沙刻意羞辱华维迪 下半场早段换走

乌拉圭周五(27日)于美加墨世界杯H组尾轮0:1不敌西班牙，3战仅得2分排小组第3未能直接出线，并肯定无法成为最佳第3名之一要执包袱。这支南美球队今届成绩强差人意，赛前更传出将帅不和的消息，据报教练比尔沙(Marcelo Bielsa)今仗刻意羞辱效力皇家马德里的中场大将费达历华维迪(Federico Valverde)，故意在下半场初段球队落后急需扳平时换走他。

乌拉圭成今届首支出局南美队

作为两届世杯盟主，外界在决赛周展开前预计乌拉圭与西班牙轻松携手出线，可是他们在头两轮与沙特阿拉伯和佛得角俱赛和，令到今场尾轮斗狂牛再无容错空间。然而他们最终负0:1，排小组第3位未能直接出线，并因为只有2分肯定未能成为8支最佳第3名之一，直接执包袱。他们成为今届首支出局的南美洲球队，完场前更有中场简奴比奥粗野侵犯西班牙球员领红牌而输波输品，取得队史于世杯第10张红牌，仅次11张的巴西与阿根廷并列史上第2多。

下半场初段换走费达历高华维迪

而乌拉圭除了纪律差，还受内讧传闻影响。乌拉圭媒体《El Espectador》赛前曾报导，队内多位球员与教练比尔沙的关系已经破裂，他们认为其训练强度过高影响比赛表现，当中以费达历高华维迪等主将最为不满。今仗比尔沙疑似「刻意」报仇，西班牙《每日体育报》指乌拉圭在下半场落后时，急需争取入球，队中级数最高，以及擅长远射的华维迪应大派用场，但比尔沙于57分钟就换走他，华维迪出场后非常愤怒，想上前与比尔沙理论，但被教练团阻止。

比尔沙赛后承认责任

据报比尔沙知道自己无论如何都会在今届世杯后离任，鉴于球队表现差不似预期，主将们更质疑其权威，决定在不合适的时间点换走他，向外界公开表达其想法。而比尔沙在赛后公开为出局承担责任：「这次出局完全是我的责任。我们这支队伍原本拥有极佳的潜力，但我没能将这些潜力转化为战斗力。在世杯展开前，我们的水平本该配得上走得更远，但我未能让球队发挥应有实力。」