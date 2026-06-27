世界杯2026｜佛得角复刻非洲雄狮喀麦隆奇迹 3战不败并肩西班牙法国

美加墨世界杯分组赛 H 组末轮尘埃落定，首度闯入决赛周的非洲岛国佛得角（Cape Verde），在最后一轮以 0:0 闷和沙特阿拉伯，最终以 3 战 3 和的不败战绩，力压乌拉圭和沙特，夺得小组次名历史性杀入 32 强淘汰赛！佛得角不仅成为世界杯史上第三支首次参赛便能保持不败出线的非洲球队，完美复制 1982 年「非洲雄狮」喀麦隆的经典轨迹，更并肩西班牙、法国等，成为9支不败球队之一。

复制 44 年前喀麦隆轨迹

人口仅 50 多万的佛得角，在今届开赛前被预测平台 Polymarket 预估能在分组赛保持不败的概率仅得1%。然而，这支非洲岛国球队却用钢铁意志改写命运。在首轮分组赛，佛得角爆冷 0:0 守和前世界冠军西班牙，门将禾仙夏（Vozinha）一战封神；次轮他们在落后下以 2:2 逼平两届世界冠军乌拉圭；末轮再以 0:0 逼和沙特，以 3 战 3 和积 3 分次名晋级。历史数据显示，佛得角成为继 1982 年喀麦隆（3 战全和）及 2002 年塞内加尔（1 胜 2 和）后，第三支首秀不败出线的非洲队伍。

18 个月仅尝一败

在今届多个热门大热倒灶的局势下，分组赛保持不败的球队仅有 9 支，这支非洲新军竟然得以与西班牙、法国等争标大热并肩。事实上，佛得角在过去 18 个月各项赛事中仅输过一场，就是今年3月友赛2:4负智利，稳健的防守正是他们创造历史的最大本钱。