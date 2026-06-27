世界杯2026│佛得角32强斗阿根廷 门神禾仙夏梦想成真与卫冕冠军交手
更新时间：11:01 2026-06-27 HKT
发布时间：11:01 2026-06-27 HKT
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首次参加世界杯的非洲岛国佛得角，在H组不败3战全和，创造奇迹以小组次名跻身淘汰赛，32强将会挑战卫冕冠军阿根廷。这个对碰对今届爆红的40岁佛得角门神禾仙夏(Vozinha)来说可说梦想成真，皆因他曾表示希望与阿根廷和美斯交手。
佛得角32强斗阿根廷
佛得角在首两轮连和两支前世界杯盟主西班牙和乌拉圭，周五尾轮对沙特阿拉伯虽然未能赢波，赛和0:0，但藉乌拉圭0:1不敌狂牛，以3战3和积3分的不败姿态，以小组次名晋级。首次参赛的他们奇迹出线后，32强将会斗J组首名，即是卫冕冠军阿根廷。
禾仙夏曾指梦想在世杯斗阿根廷
虽然对手实力强横，但这个对决对佛得角门将禾仙夏是梦想成真。40岁的后者在首轮闷和狂牛后，曾表示希望有机会在今届世杯与阿根廷和球王美斯交手，如今真的做到。
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