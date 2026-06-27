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世界杯2026│佛得角再创奇迹 0:0和沙特阿拉伯次名出线 西班牙1:0乌拉圭首名晋级

足球世界
更新时间：10:01 2026-06-27 HKT
发布时间：10:01 2026-06-27 HKT

世界杯分组赛进入到最后一轮，H组佛得角对沙特阿拉伯上演生死战，最终虽闷和0:0，但得益于同组乌拉圭不敌西班牙，这支非洲小国队伍延续今届神奇走势，以3战3和得3分以小组次名闯入32强，历史性首次亮相决赛周即闯淘汰赛。

佛得角历史性闯世界杯淘汰赛阶段

H组赛前形势混乱，西班牙4分排榜首，乌拉圭和佛得角各得2分，沙特阿拉伯1分居末席，各队都有机会争取出线。佛得角对沙特阿拉伯，赢波就肯定可以直接出线的前者，半场与沙特拉锯后，下半场加强火力希望取得入球杀死比赛。其多次射门相极具威胁，可惜不是掠门而过，就是被沙特门将艾奥华斯救出，最终赛和0:0，并藉乌拉圭输波而次名晋级。

另一场西班牙面对乌拉圭续派超新星拉明耶马正选，他们于42分钟打破僵局，中场阿历斯巴尔拿的射门本身没有威胁，但乌拉圭门将穆斯利拿失误将皮球拍入网，半场领先1:0。乌拉圭在上半场补时阶段有效力曼联的中场曼纽尔乌拉迪伤出，半场期间退下火线，球队于下半场中段又换走中场大将费达历高华维迪，整体实力削弱下想反扑都有心无力，最终输0:1。西班牙以7分首名晋级。

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