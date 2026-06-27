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世界杯2026│奥士文尼迪比利戴帽展金球得主风范 累积4球加入金靴战团 但不满意演出

足球世界
更新时间：09:18 2026-06-27 HKT
发布时间：09:18 2026-06-27 HKT

法国在周五(26日)美加墨世界杯I组尾轮，4:1大胜挪威以全胜姿态首名出线，锋将奥士文尼迪比利(Ousmane Dembele)光芒四射，大演帽子戏法。此子在头2轮仅入1球受到批评，今仗以3个入球回应质疑声音，展示金球奖得主的应有实力，但他赛后矢言自己满意首2场比赛的演出，多过今仗。同时他已累积4球，加入今届的金靴争夺战。

迪比利32分钟戴帽 3次射门全变成入球

挪威和法国在赛前同积6分已提早出线，今场交锋争夺首、次名资格，前者大幅轮换10人，但高卢雄鸡仍派遣多位主力正选，包括攻击三叉戟基利安麦巴比、奥士文尼迪比利和米高奥利斯。法国在阵容较完整下踢出高效率的进攻，迪比利上半场32分钟内已大演帽子戏法，最终大胜4:1，3战全胜晋级32强，挪威次名晋级将会斗科特迪瓦。

更满意头2场演出

迪比利在分组首轮3:1赢塞内加尔时无入球和进攻，受到外界批评；上仗3:0赢伊拉克演出有好转，收录1入球1助攻，但与巴黎圣日耳门时的表现相比，仍欠缺锐利。他在今场终于展示金球奖得主的本色，3次起脚全部转化成入球，还有2次关键传球和5次长传，效率高企。然而此子矢言相比今仗更喜欢头2场的演出：「我很开心，这是独一无二、意义重大的时刻。但说实话，今场虽然发挥不错，但我个人还是更喜欢对塞内加尔和伊拉克那两场的表现，那两仗我对比赛的影响力更大。」

加入金靴战团 4人累积4球

而迪比利戴帽后，在今届世杯已累积4球，加入金靴奖争夺战。目前美斯以5球在射手榜领放，迪比利与麦巴比、艾宁夏兰特和云尼斯奥斯祖利亚同得4球并列次席，还有8位球员累积3球，金靴争持激烈。

迪比利虽然戴帽，但他更满意头2仗的演出。路透社
迪比利虽然戴帽，但他更满意头2仗的演出。路透社
迪比利虽然戴帽，但他更满意头2仗的演出。路透社
迪比利虽然戴帽，但他更满意头2仗的演出。路透社
迪比利按惯例将比赛皮球带走。路透社
迪比利按惯例将比赛皮球带走。路透社
迪比利按惯例将比赛皮球带走。路透社
迪比利按惯例将比赛皮球带走。路透社

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