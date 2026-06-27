世界杯2026｜安达臣斗巴拿马可候命 杜曹：转会消息没干扰备战

英格兰将于今晚深夜，出战世界杯最后一场分组赛斗巴拿马。杜曹出席赛前记者会，证实艾利诺安达臣和迪格兰赖斯均可候命，其中安达臣最新还传出即将转会曼城的消息；杜曹强调「没有干扰备战」。

比赛后处理转会细节

日前传出曼城已经与诺定咸森林达成协议，将以破球会纪录的转会费签下安达臣。杜曹强调一切转会安排，都至少会留待分组赛后才处理：「备战没有任何干扰，也没有安排体检，他的一直都专注于恢复状态，并确保可以参与训练。现实是在世界杯期间，转会市场仍在运行，而大型转会通常都需要较长时间完成，我们知道幕后有很多事情正在处理；我们会协助完成这宗转会，只会在比赛之后，而不是之前。」

杜曹指安达臣的转会消息没有影响备战。路透社

安达臣势将加盟曼城。路透社

英格兰正备战最后一场分组赛斗巴拿马。路透社

军情方面，杜曹证实安达臣和赖斯均可以上阵，但列斯占士斗巴拿马需要避战。对于今年赛制增加队伍，令赛程更紧密，杜曹表示球队只会惠注于适应：「既然赛制已经如此，我不会去想自己是否喜欢。我们只会尽力做到最好。每名球员都希望赛程可以更紧凑，赛事开始后可以更快完成，但在参赛队伍增加后，这并不现实。」

谈赛制改变：晋世杯对弱队意义重大

杜曹补充：「这对一些实力较弱的国家而言，他们有更大机会取得世界杯入场券，我们必须尊重这一点，因为这对他们来说意义重大。我们可能已习惯每4年都能参加大型赛事，但对一些实力较弱的国家而言，这是难得的机会。我们只能适应。多踢一场比赛的确要求很高，但现实就是如此。」