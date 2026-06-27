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世界杯2026｜法国为迪甘斯而战 丹比利创第二快「戴帽」纪录

足球世界
更新时间：07:20 2026-06-27 HKT
发布时间：07:20 2026-06-27 HKT

法国于世界杯最后一场分组赛，以4：1击败大幅轮换的挪威。其中奥士文尼丹比利开32分钟连中三元，创下世界杯第二快「戴帽」纪录。

丹比利开赛32分钟完成帽子戏法，是世杯第二快纪录。美联社
丹比利开赛32分钟完成帽子戏法，是世杯第二快纪录。美联社
夏兰特和奥迪加特坐足全场。美联社
夏兰特和奥迪加特坐足全场。美联社
法国将帅均为迪甘斯而战。美联社
法国将帅均为迪甘斯而战。美联社
今场法国由助教领军。美联社
今场法国由助教领军。美联社

今仗法国主帅迪甘斯因需要回国出席母亲丧礼而缺阵，由助教基尔史堤芬顶替领军。球员赛前曾表示，希望以3战全胜向迪甘斯致敬。法国最终顺利以4：1破敌取得小组首名，32强对手很有可能是瑞典。基尔史堤芬赛后表示：「我们真的希望为迪甘斯而战，并交出应有表现。我稍后会致电给他，相信他一定会非常高兴。」

第3名为法国于世杯「戴帽」球员

法国斗挪威的焦点本落在麦巴比斗夏兰特，但挪威大幅轮换，夏兰特坐足全场。麦巴比今场虽然没有入球，但他两次助攻丹比利，表现出色。而丹比利更在32分钟再下一城，完成帽子戏法。这亦是世界杯历史第二快的帽子戏法，仅次于1954年奥地利球员普罗布斯特（Erich Probst）开赛24分钟完成连中三元；丹比利亦成为继名宿方亭以及麦巴比后，第3名在世界杯为法国连中三元的球员。

挪威主帅：轮换为走更远的路

至于落败的挪威，主帅苏巴根赛后回应轮换10人的决定：「唯一不这样做的理由，就是让球迷可以看到夏兰特和奥迪加特的演出。但如果这样做，我们的世界杯旅程可能不会太长。我们来到这里，是希望尽可能走得更远。」

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