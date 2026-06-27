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英超｜曼联CEO分析艾摩廉被炒原因 「非缺乏才能，而是一意孤行」

足球世界
更新时间：05:43 2026-06-27 HKT
发布时间：05:43 2026-06-27 HKT

鲁宾艾摩廉将在AC米兰展开新一页，但他在曼联执教的经历仍然成为话题。「红魔」行政总裁奥马贝拉达（Omar Berrad）谈及艾摩廉的失败并非缺乏才能，而是一意孤行。

「不是战术或才能的问题，而是固执」

贝拉达上周前往波士顿观看英格兰于世界杯斗加纳一役前，于《金融时报》周末节日活动上接受访问。被问及艾摩廉哪里出问题时，他回应道：「不是战术或才能的问题，而是固执。这名教练在没有季前备战的情况下季中接任，在持续的被审视压力下，他在最需要适应的关键时刻，却将自己的理念捉得过紧。」

艾摩廉执教曼联14个月后被炒。法新社
艾摩廉执教曼联14个月后被炒。法新社
艾摩廉将于AC米兰展开新一章。法新社
艾摩廉将于AC米兰展开新一章。法新社

肯定艾摩廉引援

贝拉达补充道：「我认为鲁宾做了很多好事，对球队去季的成功有所贡献。他提升了更衣室的水准，并参与了夏季4名新兵的引援，这些球员对球队表现的影响非常正面。」除了坚持战术，贝拉达仍然执教曼联的困难还有「所带来的情绪波动，连输两三场时，就像世界末日一样，我认为实在难以应对。」

这名葡萄牙教练在曼联执教14个月，其中一件最有名的固执事件是坚持3-4-3阵式，事实上曼联阵容难以执行，难以复制这个他执教士砵亭时取得成功的阵型；艾摩廉曾称宁愿被解雇也不愿改变理念。

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