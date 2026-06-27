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世界杯2026｜塞内加尔5蛋派十人伊拉克 出线形势乐观

足球世界
更新时间：05:33 2026-06-27 HKT
发布时间：05:33 2026-06-27 HKT

塞内加尔于世界杯I组面对伊拉克，后者13分钟起便十人应战。最终塞内加尔以5：0大胜，大有机会以其中一个最佳第3名席位晋级。

伊拉克13分钟起踢少个

塞内加尔和伊拉克赛前均两战皆北得0分，但今场若然取胜且争取更多入球，仍有机会以最佳第3名晋级。

塞内加尔5分钟便打开纪录，一次右路角球，4号头槌接应破门领先1：0。落后的伊拉克于13分钟更踢少个，苏拉卡被塞内加尔的沙迪奥文尼推过后拉衫，球证吹罚并出示黄牌。但VAR介入，提醒球证文尼有明显入球机会，球证到场边睇片后改判红牌，将苏拉卡逐出场。但多踢一人的塞内加尔，上半场只能仍维持领先1：0。

伊拉克上半场13分钟起踢少个。美联社
伊拉克上半场13分钟起踢少个。美联社
基尔后备上阵梅开二度。美联社
基尔后备上阵梅开二度。美联社
尼戴耶为塞内加尔埋斋。美联社
尼戴耶为塞内加尔埋斋。美联社
伊拉克大败出局。美联社
伊拉克大败出局。美联社

入球对于塞内加尔争取以最佳第3名出线相当重要，他们于56分钟终于拉开比数，凭伊斯美拿沙亚的入球领先至2：0。之后伊拉克再失一球，伊斯美拿沙亚在前场逼得控球权，随即传球予后备落场柏比基尔，后者入场89秒便在禁区外来一记美妙烫射上角入，塞内加尔领先至3：0。柏比基尔于72分钟再来一记重炮，助塞内加尔领先至4：0，个梅开二度。塞内加尔于82分钟再凭尼戴耶一记精彩远射埋斋，塞内加尔成为首支在世界杯决赛周攻入5球的非洲球队。

暂列最佳第3名榜第5位

塞内加尔最终以5：0大胜伊拉克，取得I组第3名。他们目前在最佳第3名排行榜中暂列第5位，今场入5球令他们出线前景变得乐观，最终能否锁定32强席位，仍需待其他组别完成赛事才可以定夺。伊拉克则3战全败包尾出局。

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