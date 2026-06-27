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世界杯2026｜挪威轮换10人收起夏兰持 法国凭丹比利「戴帽」破敌取首名

足球世界
更新时间：05:10 2026-06-27 HKT
发布时间：05:10 2026-06-27 HKT

今晨世界杯I组法国斗挪威，麦巴比斗夏兰特的神锋对决没有上演。挪威收起大部份主力下，法国凭奥士文尼丹比利上半场32分钟完成帽子戏法，以4：1击败挪威。法国首名出线对手或是瑞典，次名的挪威将斗科特迪瓦。

挪威赛前与法国同分暂列次席，要力压对方升上榜首唯一方法是全取3分；而I组首名的对手或是瑞典，次名将斗科特迪瓦。赛前焦点落在麦巴比斗夏兰特，但这场神锋对决并没有上演，皆因挪威轮换10人，派出副选迎战法国。

丹比利32分钟完成帽子戏法

法国甫开赛23秒便有一次中楣攻门，麦巴比接应直线后推入禁区，在右路窄角度起脚中楣。法国于7分钟打开纪录，麦巴比于中路偏左位置转方向到右路，无人看管的奥士文尼丹比利推入禁区后起脚破门，法国领先1：0。挪威的佐真拿臣赶在法国守将前快一步控下皮球并避过对方，但他之后转身射门高出。

法国于20分钟拉开比数，一样的攻击组合炮制出差不多的入球，由麦巴比助攻丹比利梅开二度。但挪威在比赛于中圈重开的第一个攻势，就凭阿斯加特射破法国门将迈治兰的十指关，为挪威追成落后1：2。丹比利于上半场32分钟完成帽子戏法，他再次在右路推大位起左脚，皮球直飞远柱入网，法国领先3：1。

拿臣12码宴客

挪威于下半场48分钟获得12码，奥斯卡卜比后脚扣过对手后被绊跌。由于夏兰特不在场上，挪威派出拿臣操刀，但被迈治兰捉到路救出。迈治兰于72分钟再有一次精彩扑求，卜比的单刀烫射被这名AC米兰门将救出。

32强法国斗瑞典 挪威斗科特迪瓦

法国最终凭古拿杜尔于94分钟，接应左路传中头槌破网埋斋，以4：1击败挪威取得首名。法国32强对手有可能是瑞典，挪威则以次名出线将会面对科特迪瓦。

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