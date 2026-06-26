英超│曼联有新目标麦斯阿拿奥祖 想补充左路缺口 士砵亭标价6000万欧罗

葡萄牙《记录报》周五报导，曼联对正在参加美加墨世界杯并有好表现的乌拉圭左翼麦斯阿拿奥祖(Maximiliano Araujo)有兴趣，并曾派出球探到美国入场观看其赛事，对他相当满意，认为此子可强化球队的左路实力。消息指士砵亭为他标价6,000万欧罗，其合约内有8,000万欧罗的买断条款。

麦斯阿拿奥祖今届世杯2球1助攻

26岁的麦斯阿拿奥祖目前随乌拉圭参加世界杯，并有出色表现，分组首轮1:1赛和沙特阿拉伯攻入1球，次轮2:2和佛得角就有1球1助攻，据报一直关注他的曼联正好派出球探入场观赛，亲自见证他统治左路的全能演出。消息指红魔已将这位可任左闸和左翼的多面手，列为新赛季引援目标之一，鉴于球队左路人手稀缺，将会加大对他的追求力度。

可任左闸、左翼属左路多面手

知情人士进一步透露，车路士和热刺都对麦斯阿拿奥祖有兴趣，其效力的士砵亭已将他标价6,000万欧罗，其合约内则有一条8,000万欧罗的买断条款。乌拉圭今晚世杯H组尾轮将斗西班牙，麦斯阿拿奥祖如果再有好表现，其身价随时进一步提升。

麦斯阿拿奥祖目前效力葡超士砵亭。路透社

麦斯阿拿奥祖目前效力葡超士砵亭。路透社

士砵亭为麦斯阿拿奥祖标价6,000万欧罗。路透社

士砵亭为麦斯阿拿奥祖标价6,000万欧罗。路透社