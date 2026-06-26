世界杯2026│西班牙如次名出线32强将对阿根廷 教练：唔介意对佢地

美加墨世界杯今晚将上演G、H、I组的尾轮赛事，当中H组的西班牙仍未100%确定晋级，但应不会有任何阻碍，可是如果他们不敌乌拉圭，有机会以次名出线对阿根廷。该队教练迪拿富安迪指不介意对阵有美斯在阵的阿根廷，更指踢世杯迟早会对劲旅。(Now616、618周六早上8:00直播)

西班牙次名出线将斗阿根廷

西班牙赛前以4分排榜首，2分领先乌拉圭和佛得角，今仗击败前者就肯定以首名晋级，32强将会面对J组次名，即奥地利和阿尔及利亚其中一队。如果他们失分，就有机会以次名出线，对手就会是J组首名阿根廷，如果成事就会成为32强最强戏码。

迪拿富安迪指夺冠就要对强敌

然而狂牛教练迪拿富安迪指不介意与美斯的阿根廷交手：「我们不会刻意计算小组排名，然后拣对手，就算次名晋级遇到阿根廷，都不会有任何影响。想去到决赛，迟早要正面挑战和战胜所有顶级强队，迎接所有高强度考验。所以我不会理会太多，正常心准备所有比赛就可以。」