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香港足球｜本地假波集团被破 足总透过「防贪神器」监控 揭秘ULIS国际监察系统

足球世界
更新时间：18:43 2026-06-26 HKT
发布时间：18:43 2026-06-26 HKT

香港足球今日（26日）再爆假波丑闻，19人落网。香港足总发声明强调对操控赛果「零容忍」，并透露正透过国际监察平台「ULIS」追踪异常投注。事实上，该防贪系统与香港关系密切，足总在国际打假波情报网中亦占据重要地位。

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ULIS为非牟利国际监察组织，致力协助合法博彩机构打击体育犯罪。ULIS官网截图
ULIS为非牟利国际监察组织，致力协助合法博彩机构打击体育犯罪。ULIS官网截图
香港足总表示会通过ULIS追踪异常投注。香港足总官网截图
香港足总表示会通过ULIS追踪异常投注。香港足总官网截图
香港足总更是该组织在全球体育界唯二的「副会员」。ULIS官网截图
香港足总更是该组织在全球体育界唯二的「副会员」。ULIS官网截图

United Lotteries for Integrity in Sports（ULIS）为非牟利国际监察组织，致力协助合法博彩机构打击体育犯罪。其核心业务结合大数据与专家分析，24小时监察全球球赛赔率。一旦发现赛事出现不寻常巨额注码或赔率异动，系统会即时触发警报，让世界各地的足球组织及执法部门及早介入。

值得一提的是，香港是ULIS全球三大监察中心之一，香港赛马会为其个人会员（Individual Members），而香港足总更是该组织在全球体育界唯二的「副会员」（Associate Members）。这种合作关系，让足总能透过平台进行监察及异常投注分析，并与国际足协（FIFA）及执法部门交流资讯，为打击操控赛果提供更可靠的数据支持。

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