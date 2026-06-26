世界杯2026预告｜麦巴比夏兰特演神锋对决 西班牙晋级在望 佛得角盼续写奇迹

世界杯分组赛进入最后直路，I组、H组及G组的最后一轮赛事将于今晚至明晨爆发，各组两场大战均会同步上演。其中凌晨3点档由「死亡之组」I组领衔，法国与挪威将上演「针尖对麦芒」的榜首大战；西班牙所在的H组紧接于早上8点开火；而G组的两场生死战则安排在早上11点压轴登场。

I组：双强争霸 塞内加尔争大炒

---挪威 vs 法国 （NowTV 616/618台 凌晨03:00直播）

---塞内加尔 vs 伊拉克 （NowTV 617/619台 凌晨03:00直播）

万众瞩目的I组榜首大战一触即发！法国与挪威目前同为两战全胜积6分，双双提早锁定32强席位。今仗表面上只是名次之争，但两大神锋基利安麦巴比与艾宁夏兰特的正面交锋，绝对是全球焦点。以得失球占优的法国阵容深度远胜对手，加上麦巴比入球欲望强烈，力图追赶美斯的入球纪录，今仗被看高一线。

不过，由于两军已提早出线，今仗或会收起部份主力。「挪威神锋」夏兰特赛前亦为大战降温，明言法国实力更胜一筹；而法国主帅迪甘斯则因家事缺阵，未能亲自督师。值得留意的是，I组首名出线后将面对C、D、F、G或H组的第三名，而次名则要硬撼E组次名科特迪瓦，因此争取首名绝对有实际意义。

同组另一场，两战皆墨的塞内加尔与伊拉克将力争小组第三。塞军目前得失球差（-3）略胜伊拉克（-6），但要争夺「最佳第三名」的8个席位（目前积3分的球队中，南韩以-1得失球差占优），两队今仗不仅要全取3分，更必须尽可能大炒对手争取得失球优势。

H组：形势扑朔迷离 佛得角争做黑马

---乌拉圭 vs 西班牙 （NowTV 616/618台 早上08:00直播）

---佛得角 vs 沙特阿拉伯 （NowTV 617/619台 早上08:00直播）

H组的出线形势相对扑朔迷离。暂列榜首的西班牙虽未正式锁定32强，但手握4分及+4得失球差，晋级高唱入云。狂牛兵团今仗即使落败，只要不致大败，仍有极大机会以「最佳第三名」晋级。赛前排次席的乌拉圭，与第3位的佛得角同分兼得失球差相同，仅凭较多入球压过对手，今仗面对西班牙必须成功抢分才有望出线。

至于表现亮眼的「新丁」佛得角，今仗若能击败沙特阿拉伯，肯定能以小组首两名出线；即使和波，亦有机会成为8支最佳第三名之一杀入淘汰赛。反观早前以0:4大败予西班牙的沙特，录得本组唯一败仗，出线机会已相当渺茫。

G组：埃及晋级在望 伊朗比利时生死战

---新西兰 vs 比利时 （ViuTV 99台 早上11:00免费直播）

---埃及 vs 伊朗 （NowTV 617/619台 早上11:00直播）

G组形势与H组颇为相似。暂列榜首的埃及积4分且手握+2得失球差，有很大机率可以晋级；排次席的伊朗与第3位的比利时同积2分兼得失球差相同，伊朗仅因入球较多排第2。今仗埃及与伊朗正面交锋，赛果将直接左右首名归属及出线资格；而第三名的比利时与榜尾新西兰的对决，同样是一场不折不扣的生死战，直接决定双方的出线命运。

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世界杯2026，Viu TV 免费播放25场比赛时间表。

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世界杯分组赛开波时间

2026世界杯赛程。

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世界杯淘汰赛阶段开波时间

今届世界杯的参赛队伍增至48支球队，共分12组（A组至L组），每组由4支球队争夺出线席位。每个小组成绩最好的头两支球队，可直接晋身32强；而综合计算成绩最好的小组第3名球队（共8支），亦可获得出线资格。来到32强，开波时间继续「无定向」，基本上由凌晨12时至上午11时都有比赛展开。