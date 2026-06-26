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世界杯2026｜19场不败神话起点 荷兰32强碰摩洛哥迎「超级吉兆」

足球世界
更新时间：16:50 2026-06-26 HKT
发布时间：16:50 2026-06-26 HKT

荷兰以2胜1和积7分锁定F组首名晋级，32强将硬撼北非球队摩洛哥。这场大战对荷兰而言可谓撞正「超级吉兆」，皆因橙衣军团保持的世界杯分组赛19场不败神话，32年前的起点，正是一场击败摩洛哥的战役。

分组赛不败神话 32年前赢摩洛哥起步

荷兰在今届分组赛表现强势，末轮3:1击败突尼斯后，将分组赛连续不败纪录推至19场。荷兰上一次在分组赛输波，已是1994年美国世界杯1:2不敌比利时，而该仗后，荷兰随即以2:1击败摩洛哥，正式开启了这段横跨32年的不败神话。

「非洲克星」 历史数据占尽优势

除了不败起点的吉兆，荷兰历来更是非洲球队的克星，在世杯对战非洲球队录得5胜1和的不败战绩。自1990年世杯1:1和埃及后，随后5次面对非洲球队全胜，对手包括摩洛哥、科特迪瓦、喀麦隆、塞内加尔和突尼西亚。

虽然摩洛哥上届爆冷夺得殿军，今届于C组次名晋级实力不容忽视，但面对历史数据与「幸运回圈」加持的荷兰，橙衣军团被睇好可复制32年前的胜利，昂首杀入16强。
 

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