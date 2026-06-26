世界杯2026｜澳洲0:0巴拉圭 日本1:1瑞典 疑似「默契球」顺利开出

国际足球大赛史上偶有「默契球」或疑似「默契球」的出现，最经典莫过于2004欧国杯瑞典2:2和丹麦之战。而周四的美加墨世界杯D组和F组最后一轮，澳洲对巴拉圭、日本对瑞典两仗，赛前外界都指双方和波便可以携手出线，最后澳洲与巴拉圭互交白卷，而日本1:1赛和瑞典，日本、瑞典于F组携手出线，澳洲以D组次名出线，巴拉圭亦极可能以小组第3名出线，「默契球」之说在今届世杯又出现。

两场和波疑似「默契球」

赛前澳洲与巴拉圭同得3分排D组2、3位，只要和波前者便以小组次名出线，而后者4分在手以最佳成绩小组第3名出线亦高唱入云。结果，两队今仗进攻绑手绑脚，担心失守而未能放尽进攻，最后赛和0:0，澳洲次名出线，巴拉圭极可能以最佳成绩第3名出线。

至于日本与瑞典赛前以4分和3分排F组2、3位，今仗和波日本以次名出线，瑞典亦可以较佳成绩小组第3名晋级，而两队最后赛和1:1携手晋级32强，同样皆大欢喜。其实瑞典之前亦发生过经典「默契球」事件，2004年欧国杯分组赛，意大利首两轮先后赛和瑞典、丹麦，最后一轮成功大胜保加利亚。然而，瑞典与丹麦只要开出2:2或以上的和局，便可携手出线将意大利踢出局，最后两队果然是以2:2和局收场双双出线。

J组、L组还有机会出现「默契球」

至于今届世界杯余下的分组赛还有两仗有机会出现「默契球」的情况，J组阿尔及利亚对奥地利，两军目前同得3分，和波便齐齐4分有机会携手出线。另一仗是L组克罗地亚对加纳。加纳4分排小组第2、格仔军3分排第3，今仗和波前者自然次名出线，后者4分在手亦极可能以最佳第3名出线。