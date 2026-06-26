英超│阿仙奴想平签般奴古马雷斯 出价5500万镑迅即被纽卡素拒绝

意大利转会专家罗马诺周四(25日)在个人网上节目爆料，指应届英超盟主阿仙奴与纽卡素接触，希望签入其巴西国脚中场般奴古马雷斯(Bruno Guimaraes)，意向价为5,500万镑，喜鹊随即拒绝。消息指纽卡素本身不想放人，就算点头都不会以此价格出售，认为古马雷斯的身价远超这数字。

枪手与古马雷斯和纽卡素接触

英国《每日邮报》率先报导，阿仙奴对正在参加美加墨世界杯的巴西中场般奴古马雷斯有兴趣，认为他攻守兼备的能力，可以增强球队卫冕英超，以及再次冲击队史首个欧联冠军的机会。转会专家罗马诺就作出跟进报导，他指有消息人士向他透露，枪手的确已接触纽卡素和般奴古马雷斯本人，理解球员的意愿，他们希望以5,500万镑左右的价格完成交易，但迅即被喜鹊拒绝。

纽卡素无意放人 更拒绝平卖

罗马诺续指古马雷斯将所有决定交予纽卡素，只有后者接受枪手的报价，才会与阿仙奴展开全面接触。而喜鹊暂时无意放售古马雷斯，不会主动推进任何洽谈，就算最终真的愿意放人，都不会是5,500万镑这个价位。事实上古马雷斯目前的身价为7,000万镑，他在今届世杯又交出3次助攻，自2022年起已为巴西队取得11次助攻，是期内球队的助攻王，转会费应远高于此数。