Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│阿仙奴想平签般奴古马雷斯 出价5500万镑迅即被纽卡素拒绝

足球世界
更新时间：15:21 2026-06-26 HKT
发布时间：15:21 2026-06-26 HKT

意大利转会专家罗马诺周四(25日)在个人网上节目爆料，指应届英超盟主阿仙奴与纽卡素接触，希望签入其巴西国脚中场般奴古马雷斯(Bruno Guimaraes)，意向价为5,500万镑，喜鹊随即拒绝。消息指纽卡素本身不想放人，就算点头都不会以此价格出售，认为古马雷斯的身价远超这数字。

枪手与古马雷斯和纽卡素接触

英国《每日邮报》率先报导，阿仙奴对正在参加美加墨世界杯的巴西中场般奴古马雷斯有兴趣，认为他攻守兼备的能力，可以增强球队卫冕英超，以及再次冲击队史首个欧联冠军的机会。转会专家罗马诺就作出跟进报导，他指有消息人士向他透露，枪手的确已接触纽卡素和般奴古马雷斯本人，理解球员的意愿，他们希望以5,500万镑左右的价格完成交易，但迅即被喜鹊拒绝。

纽卡素无意放人 更拒绝平卖

罗马诺续指古马雷斯将所有决定交予纽卡素，只有后者接受枪手的报价，才会与阿仙奴展开全面接触。而喜鹊暂时无意放售古马雷斯，不会主动推进任何洽谈，就算最终真的愿意放人，都不会是5,500万镑这个价位。事实上古马雷斯目前的身价为7,000万镑，他在今届世杯又交出3次助攻，自2022年起已为巴西队取得11次助攻，是期内球队的助攻王，转会费应远高于此数。

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
00:59
九龙湾运动场65岁男管工被铺沥青工程车辗过压车底 当场伤重不治
突发
6小时前
何文田华欣阁住宅起火爆炸 救出4人 其中1女送院不治
00:38
何文田华欣阁住宅起火爆炸 救出4人 其中1女送院不治
突发
2小时前
苗金凤离世丨嫁年长廿年伯乐刘芳 曾历两段婚姻晚年保持单身 离婚后为子继续与前夫同居
苗金凤离世丨嫁年长廿年伯乐刘芳 曾历两段婚姻晚年保持单身 离婚后为子继续与前夫同居
影视圈
18小时前
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加国度假 自爆弃做律师全因「受骗」 转战内地做编剧
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加国度假 自爆弃做律师全因「受骗」 转战内地做编剧
影视圈
5小时前
天气｜天文台取消黄色暴雨警告信号
社会
4小时前
世界杯2026｜日本1:1和瑞典 日本次名出线32强撼巴西 瑞典第3名晋级
世界杯2026｜日本1:1和瑞典 日本次名出线32强撼巴西 瑞典第3名晋级
足球世界
6小时前
粤语片影星苗金凤逝世享年80岁 《女人俱乐部》成剧集遗作 曾效力丽的、佳艺等多间电视台
粤语片影星苗金凤逝世享年80岁 《女人俱乐部》成剧集遗作 曾效力丽的、佳艺等多间电视台
影视圈
19小时前
52岁杨恭如换新形象变大妈？  网民叹最美亚姐仙气尽失「认不出」  本尊高EQ回应
52岁杨恭如换新形象变大妈？  网民叹最美亚姐仙气尽失「认不出」  本尊高EQ回应
影视圈
17小时前
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
生活百科
2026-06-25 12:24 HKT
新上工外佣落街执叶食当宝 暗藏3大夺命危机 雇主崩溃急叫停 网民揭秘：乡下当野菜食｜Juicy叮
新上工外佣落街执叶食当宝 暗藏3大夺命危机 雇主崩溃急叫停 网民揭秘：乡下当野菜食｜Juicy叮
时事热话
4小时前