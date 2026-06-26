英超｜曼联正式加入艾华利斯争夺战 挟欧联资金截击阿仙奴巴塞

欧洲球坛转会市场再掀巨浪！目前正跟随阿根廷国家队出战世界杯的马德里体育会神锋祖利安艾华利斯（Julian Alvarez），早前公开发表「离队宣言」后，随即引发多支欧洲豪门疯狂抢人。据西班牙传媒披露，除了阿仙奴及巴塞隆拿外，英超豪门曼联亦已正式加入这场「神锋争夺战」，并已直接与艾华利斯的经理人团队进行接触，势要将这位前同市死敌射手带到奥脱福。

皇马1.5亿欧罗报价遭拒 艾华利斯公开求去

艾华利斯在马体会的去留问题近日急剧升温。据悉，马体会早前已强硬拒绝了两份来自西甲死敌的巨额报价，当中包括皇家马德里高达1.5亿欧罗（约13亿港元）的天价提案，以及巴塞隆拿的丰厚报价。

为了促成转会，正在征战世界杯的艾华利斯公开表达其离队决心：「对我来说，最好就是转会，我想要实现自己的梦想。我不想隐瞒，也不想假装一切安好，我试著保持诚实。我已经和马体会的高层谈过，我认为让我离开，对所有相关人士来说都是最好的结局。」这番言论原本令一直对他虎视眈眈的阿仙奴处于领先位置，但曼联的突然介入令局面出现变数。

卡域克获欧联资金撑腰 曼联强势介入

据西班牙《阿斯报》透露，曼联一直在密切关注这位26岁阿根廷国脚的动向，并已正式与其经理人展开初步谈判。报导指出，随著曼联成功锁定来季的欧联参赛资格，球会目前手握充裕的转会资金。主帅卡域克（Michael Carrick）虽然将中场补强视为今夏的首要任务，但面对艾华利斯这种世界级射手流入市场，红魔鬼绝对不会轻易放过这个增兵机会。