世界杯2026｜纽亚连失9场距耻辱纪录仅差一步 拿高士文死撑：非战之罪

德国队于分组赛末轮1:2不敌厄瓜多尔，防线表现备受批评。把守大门的老将纽亚（Manuel Neuer）再次失守，写下跨届连续9场世界杯比赛失球的尴尬数据，距离世杯历史最长连续失球纪录仅差一场。然而，德国主帅拿高士文（Julian Nagelsmann）赛后依然极力「死撑」爱将，坚称两个失球均非门将之过。

逼近历史最差失波纪录

数据显示，这位38岁拜仁门将自2018年起，已连续9场世杯赛事未能保持清白之身，追平瑞典名宿拉维利(Thomas Ravelli)平列世杯连续失球第2多门将。若他在周一的32强淘汰赛再失一球，就将追平墨西哥名宿卡巴查(Antonio Carbajal)连续10场失球的世杯史上最差纪录。

拿高士文极力护航 斥防线失职

尽管外界质疑纽亚风光不再，拿高士文依然力撑爱将：「第一个失球是『穿裆球』，门将要防守整座龙门，这球极难扑救。第二球则是皮球在前柱被闩了一下改变方向，对方球员更在纽亚身后突然伸长腿捅入，反应时间极短。我认为防线早在前端就必须用另一种方式防守，这对门将来说是一个非常吃亏的局面。」

另外，拿高士文亦证实提早换下甘美治是为了避免其肌肉受伤，好让他在周一的淘汰赛能以最佳状态领军。