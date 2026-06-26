世界杯2026│瑞典、厄瓜多尔、波斯尼亚确定成为最佳第3名之一 仅余5席可争 一文睇清形势

周四(25日)完成D、E、F组的尾轮赛事后，最佳第3名的形势开始明朗化。上述3组中，E组和F组第3厄瓜多尔及瑞典累积4分之余，并因得失球较好已确定成为8支最佳第3名之一，连同提早锁定席位的B组波斯尼亚，8个最佳第3名赛已有3个尘埃落定，仅5席可争，完成3轮仅得3分、得失球差为负3球的C组苏格兰大有机会执包袱；3分负1球的A组南韩亦并不乐观。

8个最佳第3席位 有3个已确定

最佳第3名的计算方法是先计小组积分，如相同再计小组得失球差，仍未能分出高下之后再依次序计算小组得球、公平竞技分、最近一次的世界排名、再之前一次的世界排名，直至分出高低为止。在完成6组赛事后，形势开始明朗化。B组波斯尼亚周三踢完尾轮后，累积4分和负1得失球差，由于已确定有4组的积分或得失球走势肯定不及他们，已提早锁定一个最佳席位。

瑞典、厄瓜多尔、波斯尼亚取32强门劵

周四再踢多3组的尾轮后，还有两席已确定。E组厄瓜多尔累积4分，得失球差为0球；F组瑞典同样有4分，得失球差一样是0球，肯定是8支最佳第3名之一。目前有3席已经确定，余下有5个席位可争，由于未完成的L、J、H、G和K组的最佳第3名有机会取得4分或以上，现时完成所有比赛并只得3分的南韩和苏格兰，要成为最佳之一不乐观，当中得失球差为负3球的后者很大机会执包袱。

苏格兰势执包袱 南韩不乐观

而未完成的I组，第3位之争落在塞内加尔和伊拉克身上。两者将在今晚尾轮相遇，由于2队赛前同得0分，就算赢波亦仅得3分，晋级机会同样不大。