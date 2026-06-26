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世界杯2026│巴西32强遇日本唔胆心 大哨朗拿度：相应容易应付的对手！

足球世界
更新时间：12:04 2026-06-26 HKT
发布时间：12:04 2026-06-26 HKT

日本于美加墨世界杯以F组次名出线，32强将会面对C组首名巴西，是此阶段已确定的组合中，最瞩目的对碰。巴西曾在去年友赛不敌东瀛军团，但他们似乎并非太担心，事关森巴当时有试阵意味，教练安察洛堤(Carlo Ancelotti)亦透露藉比赛了解球队情况，该国名宿朗拿度(Ronaldo)亦指相比与日本同组的荷兰，这支亚洲球队是相对容易应付的对手。

上年巴西负日本测试防线

巴西去年10月友赛作客日本输2:3，队史首次不敌后者。东瀛军团该仗的阵容与世杯名单接近，同样没有远藤航和三笘薰，但有因伤未能出战决赛周的南野拓实，反观森巴试阵味浓，特别是防线刻意起用新人，门将由晓高苏沙出任，一对中坚是卢卡斯贝拉度和法比斯奥般奴，左闸为卡路士奥古士图，4人都没有入选今次巴西世杯大军，可见他们是测试后防人选为主，教练安察洛堤当时在赛后表示：「我可以看到世杯时的后防选择，如何令到防线更稳固。今场令我看到很多问题，我会评估这些错误，在之后的比赛改进。」

大哨指日本比荷兰易应付

曾带领巴西两夺世杯的名将朗拿度矢言，对比原本的潜在对手荷兰，日本相对易应付：「我认为现阶段的巴西，还没有达到与荷兰抗衡的水平。我觉得日本和瑞典，是我们可以相对容易应付的对手。我觉得巴西在赛事中正逐步提升状态。」

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