世界杯2026｜巴西32强赛斗日本 尼马堪称「最大克星」 历来5战轰9球 曾上演「大四喜」

世界杯32强淘汰赛下周一（30日）于休斯顿爆发瞩目大战，「蓝武士」日本将硬撼「足球王国」巴西。对于伤愈复出的巴西球星尼马（Neymar）而言，日本队绝对是他国家队生涯最偏爱的「受害者」。这位34岁老将历来面对蓝武士，仅上阵5次便疯狂轰入9球，堪称日本队史上的「最大克星」。

翻查数据，尼马生涯为巴西国家队攻入的79球当中，有9球正是从日本队身上取得。最令日本球迷犹有余悸的，无疑是2014年的一场友谊赛，当时状态神勇的尼马单场上演「大四喜」，率领森巴兵团以4:0血洗日本。虽然时隔981日重披巴西战袍的尼马在日前对阵苏格兰的比赛中后备入替，完成今届世杯首战，竞技状态或未回复至最巅峰，但他的回归无疑为巴西队打下一支强心针。

云尼斯奥斯著火尼马回归 巴西已和输日本时不同

除了「苦主」尼马，目前这支由名帅安察洛堤（Carlo Ancelotti）领军的巴西队正处于上升期，前线火力极具威胁。效力皇马的前锋云尼斯奥斯（Vinicius Junior）状态「弗爆」，分组赛连续三场破网，个人独取4球兼交出1次助攻。虽然日本曾经在2025年10月的热身赛中以3:2绝地反胜巴西，但云尼斯奥斯状态的火热和尼马的回归，已经令这支巴西队变得不同。安察洛堤对于球队目前的状态感到非常满意，他在大胜苏格兰后更向对手下达战书：「这是我们目前为止踢得最完整的一场比赛，但真正的考验从现在才开始。」