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世界杯2026｜澳洲0:0巴拉圭 澳洲得失占优次名出线 巴拉圭仍可争最佳第3名

足球世界
更新时间：11:58 2026-06-26 HKT
发布时间：11:58 2026-06-26 HKT

 美加墨世界杯D组的出线关键战，澳洲与巴拉圭激战90分钟仍互无纪录，最终0:0完场，澳洲凭较佳得失球压倒巴拉圭，以小组次名与美国携手出线32强。而巴拉圭以4分、得失球-2排小组第3，要等待其他组别赛果才可知能否以最佳小组第3名晋级。

半场互交白卷

澳洲与巴拉圭赛前同样3分，分列小组第23位，两军都要为出线抢分。佐敦波斯36分钟禁区顶起脚，惟射门欠角度被巴拉圭门将奥兰度基尔没收皮球。完半场前澳洲再有入球机会，基斯甸禾柏图于禁区右边起脚，但又过不到门将奥兰度基尔十指关，双方半场互交白卷。 

澳洲力压巴拉圭次名出线

换边后仍以澳洲攻势较具威胁，60分钟伊兰观达于禁区右边窄位起脚斜出。82分钟，澳洲又有佐敦波斯于右路个人突破，连过两关于禁区右边近射又过不到奥兰度基尔一关。最终双方赛和0:0各得1分。澳洲凭较佳得失球次名出线，巴拉圭同得4分要争最佳第3名。

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