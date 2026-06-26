世界杯2026｜土耳其3:2反胜美国挽回面子 美国照样首名晋级对波斯尼亚

世界杯D组尾轮美国对土耳其的例行公事，两队于没有心理包袱下合演一场对攻战，美国先开纪录后被土耳其连入两球，半场领先2:1。东道主之一的美国下半场一度由施巴斯坦贝赫达建功追和2:2，而土耳其补时由卡恩阿耶汉射入绝杀球胜3:2，打开分组胜利之门为球队挽回面子；但无阻美国以首名出线32强将对波斯尼亚。

土耳其半场领先2:1

东道主之一的美国由于已笃定首名出线，今仗正选作出多达9个调动。对手土耳其亦笃定包尾出局，双方无压力下甫开赛即对攻。副选出击的美国仅3分钟便藉著左路角球，由后卫奥斯顿查斯迪远注接应快射入网闪电开纪录。

战至10分钟，土耳其主将艾迪古拿接应巴列斯耶马斯横传，12码点附近面对美国门将轻松射入网，取得该队今届世界杯首个入球，助土耳其扳平1:1。美国于29分钟差点再领先，右路角球传中，麦坚门前射入，可惜越位在先入球无效。大难不死，土耳其两分钟后由奥简高古接应左路底线传中，门前撞射入网，反超前2:1完半场。

美国换边后于48分钟，由施巴斯坦贝赫达乘对方解围不远，于禁区顶狂抽入网，助东道主追平2:2。

美国输波仍首名出线

补时阶段，土耳其由卡恩阿耶汉门前建功反胜3:2，终于打开分组胜利之门，为球队挽回面子。东道主美国输波仍以首名出线32强将对波斯尼亚。