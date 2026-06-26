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世界杯2026｜德国防线崩溃遭厄瓜多尔逆转 拿高士文怒轰后防：「战术自杀」

足球世界
更新时间：10:46 2026-06-26 HKT
发布时间：10:46 2026-06-26 HKT

德国在世界杯E组最后一轮1:2不敌厄瓜多尔，11连胜纪录宣告终结。赛后，德军主帅拿高士文（Julian Nagelsmann）显得极为愤怒。他虽然强调球员的比赛态度没有问题，却毫不留情地公开炮轰球队在早段进攻得手后的防线表现，形容球员随意擅离职守、互换位置的行为简直是「战术自杀（Tactical suicide）」，令厄瓜多尔有机可乘。

拿高士文：这根本是战术自杀

德国今仗开局顺利，早早便攻破对方大门。然而，领先后的德军却在场上显得有些心不在焉，防线漏洞百出，最终被踢高一线的厄瓜多尔连入两球反胜。拿高士文赛后直指球队的防守体系崩溃：「我们开局非常好，但遗憾的是，在取得入球后，我们竟然开始在防守站位上进行『战术自杀』。这令接下来的比赛变得极其艰难。虽然我们不想以一场败仗昂首进入淘汰赛，但这就是事实。我们赢了很多场，今天输了一场，周一的32强战我们必须重整旗鼓。」

不过，这位38岁的少帅亦大方地为球员护航，拒绝将败仗归咎于态度问题：「厄瓜多尔今仗为了出线全力以赴，你可以看出他们踩尽油门。但我不能说我的球员今天没有尽全力，这样解读比赛太过流于表面了。」

队长甘美治：低级失误等同送大礼

今仗踢了60分钟被换下的队长甘美治（Joshua Kimmich）赛后亦痛定思痛，直言对手的争胜欲望明显在德军之上，并指出防守不稳将是淘汰赛的致命伤：「今天的关键在于对手比我们更渴望赢波，尤其在下半场，这种感觉非常强烈。这就是他们应得的胜利。我们总是因为自己的低级传球失误，频频把对手拉回比赛当中，这只会令对手变得更强大。幸好，这只是小组赛，我们还没有真正付出代价。但在淘汰赛阶段，我们绝对不能再承受任何败仗，我们不能每场比赛都失一至两球。我们必须减少失误，只有这样我们才能击败任何人。」

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