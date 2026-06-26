世界杯2026｜对赛仅获1胜 日本32强硬撼巴西 森保一誓言：战斗到最后一刻

世界杯F组最后一轮分组赛，「蓝武士」日本队与瑞典激战成1:1平手。日本最终以1胜2和得5分的不败战绩锁定小组次名，连续三届杀入世界杯淘汰赛阶段。他们将于香港时间6月30日举行的32强战中，硬撼C组首名出线的「足球王国」巴西。面对这场严峻考验，主帅森保一矢言无惧强敌：「无论对手是谁，我们都要战斗到最后一刻！」

前田大然建功 铃木彩艳保不败气势

今仗面对身材高大的瑞典，双方上半场陷入胶著。换边后，日本前锋前田大然把握机会为球队先开纪录。赛后他回忆入球过程时表示：「当时我只专注于把第一脚控球处理好，只要控定皮球，顺势送入网窝就可以了。能够打入关键入球并回应球迷期待，我感到非常高兴。」一向以勤力见称的他亦不忘检讨：「积极协防本来就是我的职责，可惜今仗未能全取三分，我们必须好好总结，下一场非胜不可。」

前田大然为日本首开纪录。路透社

铃木彩艳在下半场补时阶段连续两次扑出瑞典绝佳机会。新华社

今场发挥出色的门将铃木彩艳，曾在下半场补时阶段连续两次完成扑救，他表示球队能在逆境中保住不败金身已算完成任务：「下半场我们领先后被扳平，对手一度占据主动。但在这种劣势下，我们成功减低失球数字，保住宝贵的1分。能够带著不败的气势进入淘汰赛，绝对是积极的信号。」

森保一满意战果 冀淘汰赛踢出真我

对于球队顺利出线，日本队主帅森保一赛后大赞麾下将士用命：「虽然未能如愿以小组首名晋级略带遗憾，但球员们延续了顽强的战斗精神，拿到了宝贵的积分。今届赛制虽容许小组第三名晋级，但我们一直以首两名出线为目标，球员们亦为此付出了坚韧的努力。」他期望球队能在淘汰赛进一步展现出专属日本队的足球风格。

森保一：「无论对手是谁，我们都会战斗到底。」路透社

森保一：「无论对手是谁，我们都会战斗到底。」新华社

32强火并巴西 盼重温惊天逆转美梦

迈入32强淘汰赛，日本将迎来五届盟主巴西。翻查往绩，两军交手14次，日本仅得1胜2和11负处于绝对劣势。不过，蓝武士唯一一次击败森巴兵团，正是在去年11月的友谊赛。当时日本在落后两球的绝境下，凭南野拓实、中村敬斗及上田绮世连追三球，上演惊天大逆转，取得对赛历史首胜。

云尼斯奥斯连续3场当选最佳球员。路透社

尼马赛后激动落泪。新华社

面对这场「一场过生死战」，门将铃木彩艳直言必须调整至最佳状态争胜；而前田大然亦充满信心：「这无疑是一场硬仗，但只要我们坚持自己的打法，绝对有能力赢波。现在最重要的是恢复体能，做好针对性准备，胜利就在前方。」主帅森保一亦再次重申他的必胜决心：「无论对手是谁，我们都要踢出争胜的比赛，与支持我们的球迷一起战斗到底！」