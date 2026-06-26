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世界杯2026｜荷兰3:1轻取突尼西亚 首名晋级32强对摩洛哥

足球世界
更新时间：08:54 2026-06-26 HKT
发布时间：08:54 2026-06-26 HKT

美加墨世界杯F组最后一轮，荷兰以3:1击败赛前已笃定小组包尾出局的突尼西亚，321和不败累积7分，以2分压倒同日和波的日本，以小组首名晋级32强淘汰赛，成功避过于32强硬撼巴西。橙军将会与C组次名的摩洛哥争夺16强席位。 

荷兰半场领先2:0

两战皆北的突尼西亚赛前已肯定出局，荷兰仍要争小组首名资格。甫开赛3分钟，荷兰便藉一次右路攻势，由杜费斯右路传中，突尼西亚后卫艾耶斯史基尼门前解围却将球踢入自己龙门，助荷兰领先1:0

4分钟后，荷兰再凭一次右路罚球传中，中坚华基尔云迪积克远柱头槌顶回中路，队友波贝比近门施射破网，橙军凭两个早段入波，半场领先2:0

荷兰首名出线斗摩洛哥

换边后，突尼西亚于54分钟由前锋马斯杜里接应右路传中门前头槌破网，为球队追近至1:2。荷兰于61分钟又将比数拉开，云赫基接应左路角球前柱头槌一顶，突尼西亚的宾施利文尼门前尝试解围仍无法阻止皮球入网，荷兰最终顺利胜3:1，以小组首名晋级32强将对摩洛哥

 

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