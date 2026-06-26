世界杯2026｜荷兰3:1轻取突尼西亚 首名晋级32强对摩洛哥

美加墨世界杯 F 组最后一轮，荷兰以 3:1 击败赛前已笃定小组包尾出局的突尼西亚， 3 战 2 胜 1 和不败累积 7 分，以 2 分压倒同日和波的日本，以小组首名晋级 32 强淘汰赛，成功避过于 32 强硬撼巴西。橙军将会与 C 组次名的摩洛哥争夺 16 强席位。

荷兰半场领先2:0

两战皆北的突尼西亚赛前已肯定出局，荷兰仍要争小组首名资格。甫开赛 3 分钟，荷兰便藉一次右路攻势，由杜费斯右路传中，突尼西亚后卫艾耶斯史基尼门前解围却将球踢入自己龙门，助荷兰领先 1:0 。

4 分钟后，荷兰再凭一次右路罚球传中，中坚华基尔云迪积克远柱头槌顶回中路，队友波贝比近门施射破网，橙军凭两个早段入波，半场领先 2:0 。

荷兰首名出线斗摩洛哥