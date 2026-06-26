世界杯2026｜日本1:1和瑞典 日本次名出线32强撼巴西 瑞典第3名晋级

周四世界杯F组最后一轮分组赛，日本虽然凭前田大然先开纪录，但最后还是被瑞典逼和1:1。日本和波后得5分，以两分落后同日赢波的荷兰，只能以小组次名出线，32强将要遇上C组首名的夺标热门之一巴西。而瑞典以4分排小组第3，亦可以其中一支最佳第3名晋级32强。



日本赛前有4分排F组次席，瑞典则以3分排第3，双方都要抢分争出线。今仗首个攻势落在瑞典身上，6分钟阿历山大宾赫特臣右边禁区顶施射，被日本门将铃木彩艳没收皮球。21分钟轮到日本进攻，前田大然接应左路传中前柱头槌顶高。完半场前日本有开纪录机会，中村敬斗接应前田大然妙传，于禁区左边起脚，皮球直飞龙门右下角，可惜被瑞典锡达史唐门将飞尽将球扑出，双方半场赛和0:0。

日本次名出线撼巴西

战至56分钟日本终于打破僵局，由前田大然接应堂安律直线妙传，禁区内趁瑞典门将出迎快一步施射入网，助东洋军领先1:0。瑞典只花了6分钟，便由翼锋艾兰加于右边禁区角劲射破网扳平1:1。 双方之后再无纪录赛和1:1，携手晋级32强。日本次名晋级将对巴西，瑞典以其中一支小组最佳第3名晋级，对手未知。