体坛早报｜厄瓜多尔死里逃生 德国、科特迪瓦取E组首次名 安达臣势投曼城

E组今晨踢完最后一轮分组赛，厄瓜多尔以2：1反胜赛前已锁定首名的德国，凭其中一席最佳第3名晋身32强。同组另一场，科特迪瓦以2：0击败库拉索，队史首次杀入淘汰赛，而「新丁」库拉索的世杯之旅告终。

而连续3届无缘决赛周的意大利，势将聘任干地回归料签约4年，目标带领意大利重返世界杯。转会方面，曼城传已与诺定咸森林达成协议，势将签下艾利诺安达臣。曼联门将奥拿拿则料继续外借特拉布宗一季。

世界杯2026｜厄瓜多尔反胜德国出线 锁定其中一席最佳第3名

世界杯2026｜科特迪瓦派两蛋队史首晋淘汰赛 库拉索包尾出局

世界杯2026｜曼城传与森林达成协议签艾利诺安达臣 转会费势破球会纪录

世界杯2026｜干地势回归执掌意大利 签约4年目标杀入2030决赛周

英超｜曼联与特拉布宗达成协议 奥拿拿势再外借一季