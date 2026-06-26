世界杯2026｜曼城传与森林达成协议签艾利诺安达臣 转会费势破球会纪录

根据《天空体育》报道，曼城已与诺定咸森林达成协议，将势以破球会纪录的转会费签入艾利诺安达臣；曼城目前的转会费纪录，是以1亿镑收购基亚利殊。

转会费势超过1亿镑

安达臣目前正随英格兰代表队身处美国出战世界杯，在首两场分组赛正选上阵。由于英格兰将于周六在L组最后一场分组赛斗巴拿马，因此曼城和森林仍在商讨安达臣的体检安排；「三狮军团」极有机会以小组首名身份晋级。

艾利诺安达臣势将加盟曼城。美联社

安达臣正随英格兰出战世界杯。美联社

安达臣获得多间球会青睐。美联社

现年23岁的安达臣与森林的合约于2029年才到期，但他一直是曼城今夏收购中场的首要目标，十分欣赏这名英格兰中场近年的进步。安达臣于2024年由纽卡素加盟森林，并在上季迅速崛起，成为英超其中一名最出色的中场球员，获得多间球会的青睐。

英格兰教头杜曹曾形容安达臣是「全能型球员」，并相信曼城的收购兴趣不会令他分心：「他是顶级球员。我没有更多需要补充，他就是全能型球员。我很高兴他能够与我们一起，并保持这样的水准，他是我们阵中的关键球员。」当被问到是否知道曼城对安达臣有兴趣时，杜曹回应：「不予置评，目前看来完全没有受到影响。他（世界杯热身赛斗哥斯达黎加）的表现非常出色，所以一切都很好。」