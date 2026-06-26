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世界杯2026｜厄瓜多尔反胜德国出线 锁定其中一席最佳第3名

足球世界
更新时间：06:16 2026-06-26 HKT
发布时间：06:16 2026-06-26 HKT

赛前已确定首名出线的德国，于E组最后一轮面对仅得1分的厄瓜多尔，后者必须取胜才有机会出线。德国于109秒便打开纪录，但厄瓜多尔之后连入两球以2：1反胜，锁定其中一席最佳第3名，杀入32强。

德国109秒开纪录

德国甫开赛109秒已经打开纪录，来自一次左路界外球，阿历山大柏夫洛域举起脚控下皮球后传球，最终由域斯横传予利莱辛尼，后者起左脚烫射破网，开赛109秒便助德国领先1：0。厄瓜多尔球员不满柏夫洛域举脚过高踢中维特，应判犯规在先，但VAR翻看后同意球证场上判决。

厄瓜多尔以2：1反胜德国。美联社
厄瓜多尔以2：1反胜德国。美联社
厄瓜多尔投诉德国开纪录入球的过程中，柏夫洛域犯规在先。美联社
厄瓜多尔投诉德国开纪录入球的过程中，柏夫洛域犯规在先。美联社
阿历山大柏夫洛域疑先踢中对手，及后德国在这次攻势打开纪录。美联社
阿历山大柏夫洛域疑先踢中对手，及后德国在这次攻势打开纪录。美联社
厄瓜多尔杀入32强。美联社
厄瓜多尔杀入32强。美联社

厄瓜多尔今届开斋

厄瓜多尔于9分钟扳成平手，德国于中场中路失去控球，最终由安古路于禁区边烫射破网扳平1：1，是他们今届首个入球。两军半场踢成1：1。

德国12码被吹走

下半场甫开赛德国又获得机会，夏维斯被厄瓜多尔球员于禁区内侵犯，球证直指12码点。但VAR介入判决，指在德国的辛尼侵犯维特以取得控球权，其后夏维斯才被侵犯，由于在组织攻势时德国先犯规，球证到场边睇片后推翻决定。

厄瓜多尔之后强攻，73分钟德国门将纽亚与守将庄拿芬泰希在门前有误会，被厄瓜多尔夺得控球权，最终干沙路柏拉达的近门施射仅仅斜出。他们的努力于78分钟有回报，一次右路角球柏拉达抢在纽亚前面，近门将皮球撑入德国网窝，厄瓜多尔反超前2：1。

德国、科特迪瓦取首次名

最终厄瓜多尔保持2：1的胜局，同组另一场科特迪瓦以2：0击败库拉索。落败的德国仍以首名出线32强，科特迪瓦以6分得次名。厄瓜多尔则取得4分排第3名，他们目前排在最佳第3名的榜首，并足够锁定出线席位。「新丁」库拉索则包尾出局。

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