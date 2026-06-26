世界杯2026｜科特迪瓦派两蛋队史首晋淘汰赛 库拉索包尾出局

「新丁」库拉索的世界杯梦止步于分组赛。他们今晨面对科特迪瓦，被敌军前锋尼古拉斯比比两度攻破大门，最终以0：2落败，于E组包尾出局。科特迪瓦则取得次名出线。

赛前E组除了德国锁定首名出线，其余3队——科特迪瓦、厄瓜多尔和库拉索——均有机会争取次名出线。其中首战世杯的库拉索，上场在厄瓜多尔身上取得1分，今晨面对得3分的科特迪瓦，若然取胜便能出线。至于科特迪瓦只需要和波，便可晋身32强。

比比梅开二度。美联社

库拉索的世杯之旅最终。美联社

比比7分钟便为科特迪瓦打开纪录。美联社

科特迪瓦首次杀入淘汰赛。美联社

比比梅开二度

库拉索于两分钟便有一次中目标埋门，陈达毅于中路引球推进，并于禁区外起脚施射，但被科特迪瓦门将耶希亚科芬拿没收。但他们于7分钟失守，来自一次右路底线附近解围失误，被科特迪瓦的恩迪亚文迪抢去皮球，后者助攻尼古拉斯比比打开纪录。科特迪瓦凭这个入球，以1：0领先完半场。

库拉索下半场尝试进攻，其中科兰奴斯于55分钟的远射仅仅高出。但他们于64分钟再失一球，伊巴谦辛加利助攻比比梅开二度，后者接应传送后起左脚烫上角破网 科特迪瓦领先到2：0。库拉索没有放弃，到末段狂攻力争入球，但均无功而还。

科特迪瓦次名出线

最终科特迪瓦以2：0击败库拉索，同组另一场厄瓜多尔以2：1反胜德国。E组首名仍然是德国，同得6分的科特迪瓦以次名出线，是队史首次打入世界杯决赛周淘汰赛。厄瓜多尔则得4分暂列最佳第3名榜首，很大机会可以晋身32强。库拉索则得1分包尾出局。