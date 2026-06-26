四届世界杯冠军意大利，已经连续3届缺席决赛周。意大利足总近日选出新主席，当务之急是任命新教练，领军重返2030世界杯，据报这个重任将落在干地身上。

意大利于世界杯外围赛欧洲区附加赛不敌波斯尼亚，无缘今届美加墨世界杯决赛周。日前意大利足总举行选举，确定将由Giovanni Malago担任主席，据报其决定将国家队的未来，交托给顶级教练，据报人选将会是刚离开拿玻里的干地。

干地曾于2014-2016年带领意大利。法新社

干地刚离开拿玻里。法新社

干地2016年领意大利杀入欧国杯8强，但互射12码不敌德国出局。法新社

2016曾领军晋欧国杯8强

干地曾于2014至2016年执教意大利，领军25场的战绩为14胜7和4负，于2016年领军杀入欧洲国家杯8强。据报今次回归，干地并不只是短期救火，而是预计会签下一纸4年合约，以为球队带来稳定，并领军力争2030年由西班牙、葡萄牙和摩洛哥合办的世界杯决赛周入场券。

卡比路力撑：意大利足球需要震撼疗法

而另一可能人选是马甸尼，卡比路在两人之间力撑干地是时候回归：「干地能够为球员和赛果带来即时的影响，他鲜有在展开新旅程的时候犯错。我们的足球需要一些冲击，需要来一点震撼疗法，还有谁比干地更适合呢？」