英超｜曼联与特拉布宗达成协议 奥拿拿势再外借一季

意大利转会专家罗马诺（Fabrizio Romano）称，曼联门将奥拿拿将再外借特拉布宗，这是他第2季外借至这支土超球会。

奥拿拿不在卡域克计划内

奥拿拿去季外借至特拉布宗，并助球队夺得土耳其杯冠军。但这不足以令卡域克考虑让奥拿拿回归曼联一队阵中，事关「红魔」去季签下辛尼拉文斯，他表现出色，是球队取得欧联入场券的重要功臣之一，更获选去季英超最佳收购，稳占一号门将席位。再者，奥拿拿的周薪达12万镑，并不适合用作后备门将。

拉文斯加盟曼联后表现出色。法新社

奥拿拿在曼联的生涯很大机会已完结。法新社

奥拿拿势将再外借特拉布宗一季。法新社

曼联倾向为奥拿拿寻找永久买家，以收回部分2023年向国际米兰支付的4720万镑转会费，但再次外借被视为对各方而言最切实可行的方案；特拉布宗也愿意支付外借费用，预计奥拿拿的外借合约将签一季至2027年6月。

至于曼联后备门将人选，40岁老将汤希顿获新签一年合约，而目前的二号门将比恩迪今夏可能离队，因此曼联据报正留意列斯联的卡尔达路，及曼联青训出身、狼队的森庄士东，作为比恩迪若果离队后的替补。