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世界杯2026｜孙兴民输波不赖高温 承认南韩要好好反思检讨

足球世界
更新时间：19:16 2026-06-25 HKT
发布时间：19:16 2026-06-25 HKT

美加墨世界杯分组赛 A 组末轮，南韩以0:1不敌南非，失去直接出线资格，仅能争取以小组第三名出线，如今需要等待其他小组赛果，主动权尽失。下半场才后备登场的南韩队长孙兴民(Son Heung-min)显得极度内疚，但他展现大将之风，拒绝将败仗归咎于当地的炎热气候，直言全队必须好好反思检讨。

孙兴民承认南韩要好好反思检讨。路透社
孙兴民承认南韩要好好反思检讨。路透社

后备登场无力回天 孙兴民感到内疚


今仗生死战，孙兴民出人意料地先列后备，下半场入替仍无力回天。他愧疚地表示：「看著球队输波，觉得自己在场上没能帮上太多忙，非常内疚。教练赛前有提前跟我沟通，中场休息时我也在替补席尽量给队友简单建议，可惜结果令人惋惜。」

美加墨世界杯分组赛 A 组末轮，南韩以0:1不敌南非。路透社
美加墨世界杯分组赛 A 组末轮，南韩以0:1不敌南非。路透社

拒以气候作借口 促球队反思现实


对于北美地区的高温，孙兴民直言绝非败战借口：「大家都在同样的环境下踢球，不能把失利归咎于天气。相反，我们应该整体反思，现实中球队到底是哪里出了问题。」
南韩目前累积3分，得失球-1，晋级命运全看他人脸色，孙兴民无奈叹道：「以第三名等待能否进入32强，我个人不希望出现这局面，因为这已不在我们掌控之中，无论结果如何都只能接受。」

南韩争取以小组第三名出线，需要等待其他小组赛果，主动权尽失。新华社
南韩争取以小组第三名出线，需要等待其他小组赛果，主动权尽失。新华社
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