世界杯2026｜苏格兰主帅奇勒受访愤而「离场」 打定输数：我已准备返屋企

苏格兰在美加墨世界杯 C 组最后一轮不敌巴西，只排第三位，出线形势岌岌可危。主教练奇勒（Steve Clarke）在赛后访问时，因不满被记者追问如何面对漫长的「出线等待期」，当场发脾气愤而「离场」，令直播画面一度陷入尴尬。随后，奇勒在完整访问中更彻底「泄气」，公开打定输数直言：「我认为我们已经准备好返屋企了。」这番悲观言论与傲慢态度，随即引发了全苏格兰球迷的强烈怒火！

苏格兰主帅奇勒因不满被记者追问如何面对漫长的「出线等待期」，中途发脾气「离场」。法新社

不满被问及出线机会 奇勒黑面腰斩访问

苏格兰目前在分组赛仅击败过海地，以3分排在 C 组第三位。由于需要等待其他小组在周日的比赛结果，才能得知能否以「八支最佳第三名」的身份晋级32强淘汰赛。赛后记者追问奇勒将如何应对这段煎熬的等待期，奇勒显得极度情绪化，一边黑面答道：「我根本没有考虑过这件事！」随后便在镜头前头也不回地转身离去，迫使 直播单位必须紧急将画面切回直播室。

奇勒的「无礼」举动随即在社交平台 X 上遭到大批苏格兰球迷疯狂洗版怒轰。有球迷斥责他毫无风度，战术混乱、准备不足，更不尊重付钱买飞的拥趸：「奇勒忘记了在接受访问时，他面对的不是传媒，而是苏格兰的支持者！身为领队，在输波后大发脾气、拒绝反思，简直是对球迷竖起中指！」更有球迷痛批他公开将输波责任推卸给球员是极之差劲的行为。

苏格兰在美加墨世界杯 C 组最后一轮不敌巴西，只排第三位。法新社

苏格兰在美加墨世界杯 C 组最后一轮不敌巴西，只排第三位。法新社

打定输数：「苏格兰要回家了」

奇勒今年初才与足协续约至2030年，他随后在较平静的情况下重返媒体区接受完整访问，其态度依然极度消极，毫无斗志可言。奇勒叹气表示，在这样的高温和潮湿环境下，球员虽然付出了巨大努力，但低级失误却摧毁了比赛：「我们在开赛四、五分钟传球不错，然后就犯了错。在世界杯这个水平，你绝对不能犯这样的错，因为这会令你陷入被动，变成一个漫长的痛苦夜晚。要达到这个水平，我们必须变得更好。」

当被问及对晋级还有没有信心时，奇勒的一番话更是直接泼了全苏格兰人一盆冷水：「可以肯定的是，我认为我们已经要回家了（For sure I think we're going home）。」这番在赛事未完全宣判死刑前便「打定输数」的消极宣言，恐将令这位62岁教头的帅位陷入前所未有的危机。