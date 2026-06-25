英超｜曼联重返欧联触发自动加薪 拉舒福特32.5万镑天价周薪成转会绊脚石

曼联重返欧联赛场，本是值得大肆庆祝的喜事，但球会管理层如今却要面临一个极其头痛的财政包袱。红魔成功锁定2026-27球季的欧联资格，阵中前锋拉舒福特（Marcus Rashford）合约中的「欧联条款」亦被自动激活，其周薪将在新球季正式飙升25%，达到惊人的32.5万英镑（约336万港元）！这笔原本无人想被激活的巨额开支，无疑令曼联今夏欲清洗这位28岁英格兰国脚的计划，变得更加举步维艰。

拉舒福特32.5万镑天价周薪成转会绊脚石。美联社

欧联条款被强行激活 「福仔」回归曼联加薪25%



拉舒福特与曼联的合约将于2028年6月届满，合约内容包含与球队成绩挂钩的薪酬浮动条款，当中规定一旦曼联夺得欧联资格，其薪酬将自动上调。在曼联经历了两个球季重返欧联后，拉舒福特获得了25%的巨幅加薪，周薪从原先的水平飙升至32.5万镑。



尴尬的是，拉舒福特上季被外借至西甲巴塞隆拿。虽然他交出14个入球及14次助攻的亮眼数据，但巴塞出于自身的财政考虑，最终决定不启动合约中2,600万镑(约2.68亿港元)的买断条款。如今，这位状态回勇、手握更高薪酬合约的28岁前锋重返奥脱福，但他在曼联教练团的未来计划中，却依然没有位置。

曼联绝不允许拉舒福特转投曼城或利物浦等英超死敌。法新社



高昂周薪吓退买家 曼联企硬4,000万镑不卖死敌



曼联目前已为拉舒福特贴上了4,000万英镑（约4.1亿港元）的转会费标签。为了避免重蹈覆辙，红魔高层亦已表态，绝不允许拉舒福特转投曼城或利物浦等英超死敌。



这项限制加上他高达32.5万镑的恐怖周薪，令潜在买家寥寥可数。每年高达1,690万镑(约1.7亿港元)的薪金开支，对任何欲永久买断他的球会来说都是一笔天文数字。目前，英超热刺虽然传出对他感兴趣，甚至愿意满足其薪金要求，但外界普遍预计，曼联今夏极可能被逼再次接受外借方案。而在任何租借协议中，曼联恐怕都要像上季一样，继续补贴其一大部分的薪水。如果最终无法将其送走，曼联将不得不每周向一位不在计划内的边缘球员支付32.5万镑的「欧联级」周薪，代价可谓极其沉重。

