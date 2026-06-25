世界杯2026预告│日本、荷兰、瑞典争出线又要避巴西 德国美国力图全胜完成分组赛

美加墨世界杯今晚上演D、E和F组最后一轮分组赛，同组两场赛事安排相同时间上演，4届世杯盟主德国所属的E组在香港时间明日凌晨4时开赛；日本、荷兰和瑞典身处的F组在明早7时进行；东道主之一美国的D组就在明早10时上演。

E组

德国2战全胜已提早出线兼锁定首名，今仗尾轮对厄瓜多尔可说是例行公事。据报球队今仗将会轮换，但40岁老门将纽亚传继续上阵，目标希望以全胜姿态跻身32强。对手厄瓜多尔是今届赛事最失望的球队之一，分组2仗1和1负兼没有入球，赛前仅得1分，如想晋级就一定要赢波而回。

另一场科特迪瓦对库拉索，前者赛前以3分排第2，和波都肯定成为小组次名，会否全力争胜实属疑问。反观库拉索上仗闷和厄瓜多尔踢出惊喜，今场在中场巴古拿兄弟带领下，随时又有意外收获。

厄瓜多尔 VS 德国(Now616、618台周五凌晨4:00直播)

库拉索 VS 科特迪瓦(Now617、619台周五凌晨4:00直播)

F组

F组是今晚3组中，竞争最激烈的一组，除突尼西亚已笃定包尾出局外，同得4分的荷兰和日本，以及3分的瑞典都要争出线，同时大家都要避免成为次名，在32强就要硬撼C组冠军巴西，3队都要扭尽六壬。

荷兰对突尼西亚形势明显，后者2场失9球防线中门大开，橙军在状态大勇的锋将森马维和加普压阵下，可望赢波首名晋级。

而日本与瑞典直接争出线，前者4分在手，大胜有机会压过荷兰首名晋级；和波则肯定出线，大机会成小组次名。如果输波只要避过大败，都可以用8支最佳第3名的身份出线，此举更可避过对巴西，他们如何部署将成重要课题。

日本 VS 瑞典(Now617、619、688周五早上7:00直播)

突尼西亚 VS 荷兰(Now616、618周五早上7:00直播)

D组

美国于小组2战全胜，已提早晋级并锁定首名，但他们作为主办国之一有主场球迷支持，肯定会全力争取全胜，其高强度踢法面对华而不实的土耳其，有力再下一城。反观土耳其中场核心艾达古拿受尽批评，尾轮或会拼尽力争取赢波挽回面子。

另一场澳洲对巴拉圭，两队同得3分，直接争取成为小组次名。巴拉圭踢法偏向技术型和主攻，与稳守突击的澳洲刚好相反，两支风格各异的球队为争出线交手，战情值得关注。

美国 VS 土耳其(Viu99、Now616、618周五早上10:00直播)

巴拉圭 对 澳洲(Now617、619周五早上10:00直播)