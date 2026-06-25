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世界杯2026｜南非74岁老帅晓高布斯创世杯纪录 霸气回应批评

足球世界
更新时间：15:41 2026-06-25 HKT
发布时间：15:41 2026-06-25 HKT

美加墨世界杯分组赛爆出惊喜！高龄74岁的南非主帅晓高布斯（Hugo Broos），于A组生死战率领球队以1:0爆冷击败南韩，历史性首次杀入世界杯淘汰赛；并成为世杯史上最年长的赢波教练。赛后他直言这是一生中前四名的巅峰时刻，更霸气回击早前质疑他的批评者。

南非74岁老帅晓高布斯创世杯纪录。法新社
南非74岁老帅晓高布斯创世杯纪录。法新社

吐气扬眉 狂轰反对者

南非今届开局不顺，首战0:2不敌东道主墨西哥后，国内随即涌现对晓高布斯战术及球员能力的猛烈批评。然而，这位曾率喀麦隆勇夺非洲杯的名帅顶住压力，最终奇迹地以A组次名出线。赛后晓高布斯霸气回应早前的指责：「我从未对这群小伙子失去信心。现在，我终于可以去回击那些过去几周在背后说三道四、嚷嚷著教练水平太差的人了，今天这个历史性的出线结果，就是我们给出的最硬气回应！」

淘汰赛单场决胜一切皆可能

南非将于周日的淘汰赛硬撼另一东道主加拿大。面对硬仗，阵中球员已信心爆棚，甚至高呼要「走到最后拿冠军」。对此，老帅大表赞同：「只要站上这个阶段的舞台，一切皆有可能。最艰难的小组赛我们已经闯过来了。我们绝不会沾沾自喜、觉得周日随便踢踢就打道回府，我们一定会全力以赴。淘汰赛是一场过决胜负，在足球场上，任何结果都有可能发生！」

今届世界杯俨如「高龄教头」的舞台，除了74岁的晓高布斯，还有73岁的加纳主帅昆奴斯（Carlos Queiroz）等，这些老江湖用战术证明了「姜还是老的辣」。

南非74岁老帅晓高布斯创世杯纪录。法新社
南非74岁老帅晓高布斯创世杯纪录。法新社

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