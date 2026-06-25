世界杯2026│国际足协恩芬天奴称「补水暂停」无赚钱 统一放break确保公平

今届美加墨世界杯所有比赛增加「补水时间」(Hydration break)，转播商在暂停期间插入广告，外界斥国际足协(FIFA)此举充满铜臭味。然而FIFA主席恩芬天奴(Gianni Infantino)反驳指控，指赞助和转播合约早拟定好，没有因为暂停插入广告而有额外收益，他解释因气温高及赛程密，为球队著想才增加暂停，并且要做到绝对公平而所有比赛都有「补水暂停」。

美加墨世界杯所有比赛增加「补水时间」(Hydration break)，转播商在暂停期间插入广告。法新社

合约早签署 水break无赚钱

国际足协在今届世杯所有比赛都增加「补水时间」，分别于上下半场约22分钟插入，但部份于美国和加拿大的比赛于25度或以下的温度进行，甚至有赛事于有冷气的球场上演，不符极端气温才加入暂停的原意，外界斥FIFA的安排是单纯为了赚钱。恩芬天奴周三回应时就反驳：「FIFA绝对没有从中得到任何好处，所有转播和商业合约在决赛周前已经签好，不存在加入这几分钟暂停而多收钱的情况。这纯粹是体育决定，而不是经济决定。」

恩芬天奴称Hydration Break无赚钱。新华社

为保公平统一有暂停

同时恩芬天奴亦指所有比赛都安排「水break」是确保绝对公平：「如果根据每场气温高低才决定是否暂停，会造成不公平。例如有教练利用补水暂停给球员布置新战术，而另一场比赛的教练就没有机会。国际足协统一执行这标准，是确保竞争环境一致。」同时他亦解释今届世杯一支球队可能在39日踢8场，每场几分钟的时间称微喘口气，补充水份，对球员的体能恢复至关重要。