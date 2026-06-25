世界杯2026｜耶坚豪言瑞士配得上首名出线 点名激赞「万能神童」文森比

美加墨世界杯 B 组分组赛压轴战，瑞士以2:1击败东道主之一的加拿大，以首名晋级32强。阵中的20岁新星文森比（Johan Manzambi）继上仗后备上阵梅开二度，今仗正选出战再有一球进帐。瑞士教练耶坚（Murat Yakin）赛后豪言球队绝对配得上首名出线，更点名盛赞文森比，直指这位全能中场为球队带来了无法估量的巨大贡献！

耶坚：瑞士配得上首名

经历了首仗被逼和的波动后，实力强劲的瑞士在分组赛后两轮大打争气波，两连胜后以积7分夺得 B 组首名，成功赢得长达一星期的宝贵休息时间。耶坚在赛后难掩自豪之情：「我认为我们绝对配得上如今的位置。未来数天我们将放假重整，并留在圣地牙哥大本营好好享受胜利，与亲友聚会。在世界杯首战后，我们承受了巨大的赢波压力，但如今全队交出了完美的答卷。现在我们可以有更充裕的时间去调整战术细节，静待7月2日淘汰赛的对手。」

「文森比状态不可思议」

今场击败加拿大的关键战中，上轮「起孖」的20岁德甲弗赖堡超新星文森比再度成为胜负关键。对于这位大放异彩的年轻人，耶坚点名激赞道：「文森比过去一年的状态不可思议。他是一位极其全能的球员，无论是10号位还是其他位置他都能完美胜任。他拥有极强的进攻欲望与高效率的终结能力，在这次小组赛中为球队带来了极大的帮助。」