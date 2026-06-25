世界杯2026│孙兴民生死战贬后备半场上阵无贡献 今届0球0助攻 4战世杯命运坎坷

南韩周三(24日)于A组尾轮的出线关键战中收起队长孙兴民(Son Heung-min)，后者于此赛事全部正选出场的走势告一段落，他最终于半场上阵，可是毫无贡献，球队最终0:1不敌南非，跌至小组第3名出线未卜。今次是这名33岁星级锋将第4次代表南韩参加世杯，3仗无入球和助攻表现低迷，4届决赛周都命运坎坷。

孙兴民贬后备 半场出场仅20次触球

孙兴民在分组头两轮均正选上阵，但表现差劲，首场2:1赢捷克于69分钟被换走；上场0:1负墨西哥在57分钟已退场：今仗更被教练洪明甫放入后备席，之前12场世杯比赛都正选上阵的走势告一段落。此子在半场入替，但出场后毫无贡献，仅得1次中目标攻门，24次传送只有19次成功，并6次失去控球权，触球20次，是他于世杯比赛单场触球次数最少的一场。这名33岁前锋在今届比赛无入波和助攻，由于球队得3分未必可以成为8支最佳第3名之一，有机会以0球0助攻的数据完成第4次世杯之旅。

4届世杯都命运坎坷

事实上这位前英超金靴得主，之前3届世杯旅程都命运坎坷。14世杯首次参赛仅入1球，球队1和2负出局，大军回国时被球迷扔鸡蛋；18世杯他在两场比赛各入一球，但球队1胜2负未能出线；22世杯原本预计他可以大放异采，但在决赛周前勇战至眼眶4处骨折，戴面罩比赛而影响表现，球队顺利晋级淘汰赛也好，他个人没有入球仅得1个助攻。