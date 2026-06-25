世界杯2026｜南韩0:1爆冷负南非沦小组第三 朴智星狠批：缺乏争胜心

南韩于世界杯A组最后一轮意外以0:1不敌南非，分组三战1胜2负仅取小组第3位，只能寄望以最佳小组第3名出线32强淘汰赛。前南韩队长朴智星批评球队今仗缺乏争胜意欲，南韩足总则对出线仍未绝望，会谦逊等待最后结果。

只能争最佳小组第3名

A组完成首两轮分组赛后，南韩手执3分今仗只要赛和南非已经可稳夺小组次名晋级32强席位。或许因为这个原因，南韩今仗踢来保守，进攻有点混乱，球员踢来进退失据。结果，被南非一次反击攻破大门意外输0:1，沦落排小组第3只能竞逐最佳小组第3名出线资格。前南韩队长朴智星狠批球队表现：「不知道他们(南韩)今天是否真的想赢波，应该好好反思是否为了胜出一场比赛而战。球队进攻方面缺乏明显方向，甚至整个分组赛都出现同样问题，这是球队不足的地方。」

球队注专防守 看不到入球意图

朴智星续说：「球队处于落后的时间，应该最少有3、4名球员走到对方的禁区内等待传中球。对手已经有多位球员退居禁区防守，但我们仍有4名球员看守后场，我们应该更加积极去进攻。若果我们无法从小组制造进攻，就应该利用曹圭成的头槌去攻门。球队只专注于防守，原完看不出有争取入球的意图。」

南韩足总承认球队今天的表现欠理想，但仍相信晋级32强未绝望：「这是一场令人遗憾的败仗。球队以小组第3名完成比赛，仍有可能晋级32强，我们只好谦逊地等候赛果，更加坚实去备战。」

