世界杯2026│「Sam哥」奥祖亚后备上阵 展开第6次世杯之旅 助墨西哥不失球全胜晋级

美加墨世界杯东道主之一墨西哥在周三(24日)A组尾轮没有放软手脚，3:0大胜捷克，以3战全胜零失球的完美姿态出线，成为世杯史上第6支于分组赛全胜兼没有失球的球队。而该队于78分钟换入样貌与吴镇宇相似的奥祖亚把关，40岁的后者成为美斯和C朗拿度后，第3位6次参加世界杯的球员，连同今仗连续4届决赛周有出场。

墨西哥成第6支全胜兼不失球球队

墨西哥头两轮分组赛连赢南非和南韩，赛前已笃定出线，今仗收起前锋鲁尔占美尼斯等部份主力，仍能轻松大胜。球队面对捷克由左闸马迪奥查维斯、前锋祖利安基洛尼斯和中场艾华路费度高各入一球，大胜3:0。他们最终于A组3战全胜累积9分，入6球波有失球，成为继荷兰(1974年)、巴西(1986年)、意大利(1990年)、阿根廷(1998年)、乌拉圭(2018年)后，世杯史上第6支于小组赛全胜兼0失球的球队。同时墨西哥亦是90年的意大利后，第2支以完美姿态跻身淘汰赛的东道主。

奥祖亚后备上阵 连续4届决赛周出场

而今届退居后备的「Sam哥」奥祖亚，于78分钟后备上阵入替鲁尔兰祖，在今届首次出场，以40岁436日成为最年老于世杯出场的墨西哥球员。同时这位与美斯及C朗拿度同样6次参加决赛周的门将，连续4届世杯出场，他在2006及2010世杯有入选但没有披甲，之后由2014巴西世杯起就每届都有份上阵。